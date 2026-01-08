Macron: "Usa si allontanano da alleati, aggressività neocoloniale"

Gli Stati Uniti si stanno “progressivamente allontanando” da alcuni alleati e “liberandosi dalle regole internazionali“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso annuale agli ambasciatori. Lo riporta Bfmtv. Macron ha menzionato anche “un’aggressività neocoloniale” sempre più diffusa nelle relazioni diplomatiche. Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata, ma che si sta gradualmente allontanando da alcuni dei suoi alleati e liberandosi dalle regole internazionali che fino a poco tempo fa promuoveva, sia nel commercio, sia in alcune questioni di sicurezza, sia in alcuni forum”, le parole del capo dell’Eliseo. “Ci siamo trovati coinvolti in un gioco molto strano in cui noi, francesi ed europei, siamo sottoposti a una retorica anticolonialista che non corrisponde più alla realtà, alle nostre pratiche, e siamo sottoposti all’aggressività neocolonialista di alcuni”, ha aggiunto.