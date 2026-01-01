Crans-Montana, strage a Capodanno. La polizia: “40 morti accertati”. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”

Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa di un incendio avvenuto nella notte in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Il rogo è scoppiato intorno all’1.30 durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno del Le Constellation Bar. Secondo la testimonianza di due giovani francesi, le fiamme sarebbero divampate da alcune candeline di compleanno accese su bottiglie di champagne: una fiamma avrebbe raggiunto il soffitto in legno, incendiandolo rapidamente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che ci sono italiani coinvolti.

