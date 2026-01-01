Crans-Montana, strage a Capodanno. La polizia: “40 morti accertati”. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”

Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa di un incendio avvenuto nella notte in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Il rogo è scoppiato intorno all’1.30 durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno del Le Constellation Bar. Secondo la testimonianza di due giovani francesi, le fiamme sarebbero divampate da alcune candeline di compleanno accese su bottiglie di champagne: una fiamma avrebbe raggiunto il soffitto in legno, incendiandolo rapidamente. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che ci sono italiani coinvolti.
Non ci sono persone in stato di fermo dopo la tragedia di Crans-Montana. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. Gli inquirenti hanno escluso il dolo parlando di “un incidente”.
E’ di circa 40 vittime accertate e 115 feriti il bilancio dell’incendio che ha distrutto un locale nella località sciistica Svizzera di Crans-Montana. Lo ha reso noto la polizia locale.
“La pista che privilegiamo è quella di un incendio che ha provocato un esplosione. Abbiamo ascoltato diversi testimoni”. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, nel corso di una conferenza stampa dopo la tragedia di Crans-Montana.
“La priorità nei prossimi giorni sarà quella di identificare i copri delle vittime. Ci aspettiamo che ci siano molto stranieri”. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa Frederic Gisler capo della polizia di Crans-Montana.
“Se le autorità elvetiche dovessero farne richiesta, attraverso il nostro Ministero degli Affari Esteri, non esiteremmo a dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale delle nostre strutture di Protezione civile, a supporto di quelle operative in Svizzera”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a proposito della tragedia della scorse notte a Crans-Montana, in Svizzera.
“L’incendio che si è sviluppato a Crans-Montana è fra le peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai conosciuto”. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa Guy Parmelin presidente della Confederazione elvetica.
Guy Parmelin, presidente della Confederazione Svizzera, è giunto a Crans-Montana, dove nella notte l’incendio in un locale ha causato almeno 47 vittime e oltre 100 feriti. “Sono venuto qui a nome del Consiglio federale per mostrare rispetto alle famiglie. Faremo tutto il possibile perché le cose si svolgano con la massima rapidità”, ha affermato. “Vorrei ringraziare da subito tutti i paesi stranieri, soprattutto quelli vicini, che stanno facendo prova di solidarietà e che prenderanno alcuni dei grandi ustionati, è una questione di velocità, fare sì che le vittime siano subito curate”, ha aggiunto.
I proprietari del locale incendiato a Crans Montana in Svizzera sono una coppia francese che vive nella valle da quasi dieci anni. Lo scrive BfmTv citando una fonte vicina alle indagini. Possiedono tre locali nella zona, tra cui ‘La Constellation’. La proprietaria del locale si trovava nel bar ieri sera quando è avvenuto l’incidente e ha riportato ustioni al braccio. Il suo compagno si trovava in uno degli altri due locali. “Sono completamente sotto shock”, ha aggiunto la fonte.
Nel locale andato a fuoco a Crans Montana in Svizzera si è verificato un ‘flashover’, ovvero un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi – che ha provocato una o più esplosioni. Lo hanno indicato nel primo pomeriggio le autorità locali citate dai media svizzeri. Le autorità del Cantone del Vallese hanno reso noto che per curare e trasportare le vittime nei vari ospedali sono stati impiegati dieci elicotteri, 40 ambulanze e più di 150 medici.
“Temo che il bilancio possa peggiorare”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando del bilancio di vittime, feriti e dispersi nella tragedia di Crans-Montana.
Arriveranno in serata in Italia i primi pazienti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana: si tratta di tre connazionali che saranno trasferiti al centro Grandi Ustioni del Niguarda di Milano. Lo ha riferito a Rainews 24 il direttore del Cross 118, Andrea Nicolini.
“Ho parlato più volte” con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”, “che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda. Il governo è operativo al massimo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando degli ultimi aggiornamenti sull’incendio che ha devastato un locale a Crans-Montana in Svizzera a ‘Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno’.
“Non escludo di recarmi sul luogo della tragedia domani o dopodomani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando degli ultimi aggiornamenti sull’incendio che ha devastato un locale a Crans-Montana in Svizzera a ‘Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno’.
Quella causata dall’incendio che ha distrutto un locale di Crans-Montana in Svizzera “è una tragedia di dimensioni enormi. Al momento le vittime accertate sono 47”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno’.
“Ad adesso abbiamo una dozzina di italiani ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi. Parlo di persone le cui famiglie si sono fatte vive con con l’unità di crisi della Farnesina o con l’ambasciata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando degli ultimi aggiornamenti sull’incendio che ha devastato un locale a Crans-Montana in Svizzera a ‘Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno’.
“Purtroppo ci sono italiani coinvolti”, nell’incendio che nella notte ha devastato un locale di Crans-Montana in Svizzera. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno’. “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i nostri concittadini – ha aggiunto – il nostro ambasciatore è sul luogo del disastro e oggi ho parlato già per due volte con il ministro degli Esteri svizzero Cassis”.