Usa, Johnson: "Intervento militare in Groenlandia? Non penso sia appropriato"

Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson ha detto di non aver discusso del tentativo degli Stati Uniti di conquistare la Groenlandia durante un incontro con il presidente Donald Trump. I suoi commenti arrivano mentre la Casa Bianca ha affermato martedì che “l’esercito americano è sempre un’opzione”, anche se una serie di leader europei hanno respinto i commenti di Trump sulla ricerca di un’acquisizione americana dell’isola più grande del mondo. “Non è emerso durante il suo incontro con noi oggi e lui e io non ne abbiamo discusso, quindi non lo so”, ha detto Johnson quando gli è stato chiesto della dichiarazione della Casa Bianca. “Penso che la Groenlandia sia vista da molte persone come qualcosa che rappresenterebbe un posizionamento strategico per gli Stati Uniti. Non so come si svilupperà da lì.”