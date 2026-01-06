Groenlandia, i leader europei: “Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca”

Con una dichiarazione congiunta i leader europei rispondono alle parole del presidente americano Donald Trump, che dopo l’operazione in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro è tornato a dire che gli Stati Uniti hanno bisogno di annettere la Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale. “La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia“, si legge nella dichiarazione, firmata dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dalla premier Giorgia Meloni, dal primo ministro polacco Donald Tusk, dal premier spagnolo Pedro Sanchez, dal primo ministro britannico Keir Starmer e dalla prima ministra danese Mette Frederiksen.

“Sicurezza dell’Artico priorità fondamentale per l’Europa”

“La sicurezza artica rimane una priorità fondamentale per l’Europa ed è cruciale per la sicurezza internazionale e transatlantica”, si legge ancora nella dichiarazione dei leader europei.

“Garantire sicurezza dell’Artico con Nato, Usa e principi Onu”

“La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. Noi, insieme a molti altri Alleati, abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l’Artico sicuro e dissuadere gli avversari. Il Regno di Danimarca — inclusa la Groenlandia — fa parte della Nato. La sicurezza nell’Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità delle frontiere. Si tratta di principi universali e non smetteremo di difenderli. Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo impegno, in quanto alleato della Nato e attraverso l’accordo di difesa del 1951 tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti”, scrivono ancora i leader europei.