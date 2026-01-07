Russia, elicottero resta impigliato nei cavi di una funivia e precipita al suolo

Due persone sono morte in un incidente in elicottero nella regione di Perm, nella Russia centrale. L’ufficio del procuratore dei trasporti degli Urali ha diffuso il filmato dell’incidente, che mostra l’elicottero privato precipitare al suolo dopo aver urtato e ed essere rimasto impigliato nei cavi di una funivia. L’elicottero stava sorvolando il parco ricreativo di Ashatli nella regione di Perm e, sempre secondo l’ufficio del procuratore dei trasporti degli Urali, il pilota e il passeggero sono rimasti uccisi nell’impatto.