Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas – La diretta

Dopo la sua cattura sabato scorso in seguito a un blitz degli Stati Uniti, il presidente destituito del Venezuela, Nicolas Maduro, è apparso davanti a un tribunale di New York ieri (lunedì) per la prima udienza del processo a suo carico per traffico internazionale di droga e di armi, dichiarandosi innocente. A Caracas, intanto, la nuova presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha giurato, poche ore dopo aver ammorbidito la sua posizione verso Washington e aperto alla collaborazione con gli Usa. Nella notte italiana spari vicino al palazzo del governo nella capitale venezuelana. Ecco tutte le notizie sul Venezuela di oggi 6 gennaio in diretta.
“Trump ha chiarito senza ombra di dubbio che il suo unico obiettivo è il petrolio venezuelano. Non è interessato a Maria Corina Machado o alla democrazia, ma vuole lavorare con la vice di Maduro Delcy Rodríguez e quanto resta del regime, per avere accesso alle risorse del Paese“. Lo dice in una intervista a Repubblica il politologo americano Francis Fukuyama. “Ora la vera domanda diventa solo se Rodríguez avrà la forza di sottomettere alla volontà di Trump le forze armate e le gang criminali che governano il Venezuela”, afferma. Per Fukuyama, Trump “vuole affidarsi a un governo completamente illegittimo”, ma commette “un grande errore di valutazione politica perché il problema col Venezuela era il regime, non Maduro“. “Il problema di fondo era e resta il regime. Trump pensa di poterlo manipolare, minacciando ancora l’uso della forza, per ottenere qualche contratto in più per la Chevron o altre compagnie petrolifere americane, però così collabora con dei criminali. È terribile, questo è puro imperialismo di epoche disastrose sepolte nel passato”, sottolinea.
“Come accade di frequente – e non solo in campo rivoluzionario – al profeta subentra l’amministratore. Quella di Maduro è stata una conduzione burocratica e autoritaria. In una situazione difficilissima: erano sistematicamente minacciati da un vicino ingombrante”. Lo dice in una intervista a Repubblica Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione comunista. L’immagine di Maduro in tuta e manette mette “una grande tristezza. Mette in luce l’arroganza e la prepotenza del potere, fuori da ogni legge“. “Di dittatori ce ne sono molti altri, anche peggiori. È stato un atto di pirateria politico-istituzionale senza legittimità. Emblema della fase che viviamo”, afferma, spiegando che “negli anni della Guerra Fredda c’era un ‘equilibrio del terrore’. Era una forma, se vuole barbarica, di governo del mondo. Ora c’è il caos. Un nuovo capitalismo che costruisce imperi basati su sistemi tecno-feudali. Esiste solo la legge del più forte, ai danni del più debole”.
La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha affermato, parlando a Fox News da una località sconosciuta, di ritenere che la presidente ad interim Delcy Rodriguez “sia una delle principali artefici di tortura, persecuzione, corruzione e narcotraffico“. Rodriguez, che ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con Washington, era vicepresidente del Venezuela sotto Maduro. Machado ha affermato che Rodriguez è “rifiutata” dal popolo venezuelano e che gli elettori erano dalla parte dell’opposizione. “In elezioni libere e giuste, vinceremo con oltre il 90% dei voti, non ne ho dubbi”, ha sottolineato Machado.
La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato a Fox News che intende tornare in Venezuela “il prima possibile” dopo l’operazione militare statunitense del fine settimana che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores.
Numerosi colpi d’arma da fuoco sono stati segnalati nei pressi del Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano, a Caracas. Lo riferiscono i media locali. Alcuni utenti hanno condiviso video sui social. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di droni che stavano sorvolando l’edificio. Non è ancora chiaro se si tratti di droni di uso civile o militare. Un video sembra mostrare l’abbattimento di un drone.
El Nacional, che cita fonti a conoscenza dei fatti, riferisce che la sparatoria sarebbe avvenuta per incomprensioni tra funzionari della sicurezza. Secondo questa versione, nell’area sarebbero stati dispiegati droni di sorveglianza senza che il personale a terra fosse stato informato preventivamente dell’operazione. Alla vista dei droni che sorvolavano la zona, alcuni agenti avrebbero aperto il fuoco, ritenendoli una minaccia. La stessa fonte ha spiegato che la conferma del fatto che i droni appartenessero ai corpi di sicurezza ha tardato ad arrivare, generando la confusione e provocando le detonazioni che sono state registrate nei video diffusi sui social. Al momento non sono stati segnalati ufficialmente feriti, arresti o danni materiali. Le autorità non hanno confermato nessuna versione.
Video geolocalizzati dalla Cnn mostrano quelle che sembrano essere luci di droni e fuoco antiaereo nel cielo notturno, mentre gli spari si sentono riecheggiare per le strade. Solo poche ore fa, Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del paese.
Il movimento “Maga ama quello che sto facendo, ama tutto ciò che faccio. Maga sono io. Maga ama tutto ciò che faccio, e anch’io amo tutto ciò che faccio”. Lo ha detto in un’intervista a Nbc News il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in merito ai dubbi espressi da alcuni suoi alleati politici su un impegno statunitense a lungo termine in Venezuela.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui avrebbe escluso la possibilità che la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado potesse guidare il Paese perché vincitrice lo scorso anno del Premio Nobel per la Pace, un riconoscimento a lungo ambito dallo stesso Trump. “Non avrebbe dovuto vincerlo“, ha detto Trump in un’intervista a Nbc News. “Ma no, questo non ha nulla a che vedere con la mia decisione”, ha aggiunto.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato un gruppo di funzionari statunitensi, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller e il vicepresidente JD Vance, che contribuiranno a supervisionare il coinvolgimento degli Stati Uniti in Venezuela. “È un gruppo completo. Ognuno ha competenze, competenze diverse”, ha affermato in un’intervista a Nbc News. Alla domanda su chi avrà l’ultima parola, la sua risposta è stata “Io“.
Gli Stati Uniti potrebbero sovvenzionare un’iniziativa delle compagnie petrolifere per ricostruire le infrastrutture energetiche del Venezuela, un progetto che potrebbe richiedere meno di 18 mesi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Nbc News. “Penso che si possa fare in ancora meno tempo, ma costerà moltissimo”, ha dichiarato. “Sarà necessario spendere una somma enorme di denaro: le compagnie petrolifere anticiperanno i costi e poi verranno rimborsate da noi oppure attraverso i ricavi“, ha aggiunto.
La presidente a interim del Venezuela Delcy Rodríguez sta collaborando. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Nbc News, aggiungendo che il segretario di Stato Marco Rubio “le parla fluentemente in spagnolo” e che il loro “rapporto è molto forte”. Trump ha indicato che gli Usa potrebbero lanciare una seconda incursione militare in Venezuela se Rodríguez smettesse di collaborare con i funzionari statunitensi, ma ha affermato di non ritenere che ciò sarà necessario.
Il Venezuela non avrà nuove elezioni nei prossimi 30 giorni. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump in un’intervista a Nbc News, prevedendo un impegno americano a lungo termine due giorni dopo che le forze statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro. “Dobbiamo prima sistemare il Paese. Non si possono tenere elezioni. Non c’è modo che la gente possa votare”, ha detto il leader Usa a proposito della possibilità di un voto il mese prossimo. “No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo curare il Paese e riportarlo in salute“, ha aggiunto.
Gli Stati Uniti non sono in guerra con il Venezuela. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Nbc. “No, non lo siamo”, ha detto Trump. “Siamo in guerra con chi spaccia droga. Siamo in guerra con chi svuota le sue prigioni nel nostro Paese, i suoi tossicodipendenti e i suoi malati di mente nel nostro Paese”, ha aggiunto.
Una recente valutazione riservata della Cia, realizzata prima della cattura di Nicolas Maduro e della moglie, ha stabilito che i membri di spicco del regime di Caracas, tra cui la vicepresidente Delcy Rodríguez, sarebbero stati nella posizione migliore per guidare un governo provvisorio e mantenere la stabilità a breve termine in Venezuela, qualora l’autocrate avesse perso il potere. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza della questione. L’analisi della Cia è stata presentata al presidente americano Donald Trump e condivisa con una ristretta cerchia di alti funzionari dell’Amministrazione e questo elemento avrebbe influenzato la decisione di Trump di sostenere la vicepresidente di Maduro anziché la leader dell’opposizione e premio Nobel per la pace María Corina Machado.