Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas – La diretta

Trump: “Non siamo in guerra con il Paese ma con chi spaccia droga”. Ieri Maduro in Tribunale a New York, si è dichiarato innocente

Dopo la sua cattura sabato scorso in seguito a un blitz degli Stati Uniti, il presidente destituito del Venezuela, Nicolas Maduro, è apparso davanti a un tribunale di New York ieri (lunedì) per la prima udienza del processo a suo carico per traffico internazionale di droga e di armi, dichiarandosi innocente. A Caracas, intanto, la nuova presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha giurato, poche ore dopo aver ammorbidito la sua posizione verso Washington e aperto alla collaborazione con gli Usa. Nella notte italiana spari vicino al palazzo del governo nella capitale venezuelana. Ecco tutte le notizie sul Venezuela di oggi 6 gennaio in diretta.