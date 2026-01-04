Venezuela, Saviano: "Mossa Trump è geopolitica, petrolio e droga non c'entrano"

Quello degli Stati Uniti in Venezuela è “un attacco che non c’entra assolutamente nulla con la lotta al narcotraffico, nemmeno con il petrolio. È in realtà un’operazione geopolitica molto intelligente”. Così Roberto Saviano, in un video sui social. L’obiettivo è “creare degli Stati filo-trumpiani in Sudamerica.L’operazione antidroga è una farsa”, assicura. “Il Venezuela è corrotto e la sua alleanza con il narcotraffico è reale. La strategia di Trump non indebolirà il narcotraffico, assolutamente. Lo rafforzerà”, conclude.