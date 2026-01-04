Spagna, Meloni a Madrid ospite di Abascal: sui social alla guida di una Mini

“È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo. Sempre benvenuta in Spagna, Giorgia Meloni“. Lo scrive sui social il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, pubblicando alcune immagini assieme alla presidente del Consiglio. In un breve filmato si vede Meloni guidare una Mini con al fianco Abascal, che sempre via social commenta: “Qui, come copilota di una ‘chica valiente’ che sta cambiando il mondo. Sono orgoglioso di darle il benvenuto in questo nuovo anno in Spagna, a Madrid e a casa mia”. In altre immagini postate dal leader di Vox si vede, infatti, Meloni assieme alla compagna e al figlio del politico spagnolo nella loro abitazione.