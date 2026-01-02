Venezuela, Maduro: "Pronto a parlare con Usa di lotta alla droga"

Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico. Lo ha dichiarato il presidente del Paese sudamericano, Nicolás Maduro, in un’intervista trasmessa ieri dalla televisione di stato, ma si è rifiutato di commentare l’attacco condotto dalla Cia la scorsa settimana in un’area di attracco venezuelana che l’amministrazione Trump ritiene sia stata utilizzata dai cartelli della droga.

Maduro ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l’accesso alle sue vaste riserve petrolifere attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto. “Il governo degli Stati Uniti sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce, che se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti – ha sottolineato Maduro -. Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto agli investimenti statunitensi, come con la Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono”.