Kenya, crolla edificio in costruzione a Nairobi: dispersi alcuni operai

Un edificio in costruzione a più piani è crollato venerdì nella capitale del Kenya, Nairobi, intrappolando un numero imprecisato di persone. I soccorritori stanno scavando tra le macerie. Secondo la Croce Rossa del Paese, l’edificio si trovava nella zona di South C e, secondo i media locali, era una struttura di 16 piani.

“Una squadra di risposta multi-agenzia è sul posto per gestire la situazione”, ha dichiarato la Croce Rossa in una nota. Non ci sono al momento informazioni sulle cause del crollo né sul numero di vittime, che non dovrebbe essere elevato. I crolli di edifici sono frequenti a Nairobi, dove la domanda di abitazioni è alta e alcuni sviluppatori violano le normative edilizie. Dopo il crollo di otto edifici che nel 2015 causò 15 morti, la presidenza ha ordinato un audit nazionale: l’Autorità nazionale per le costruzioni ha scoperto che il 58% degli edifici della città non era idoneo all’abitazione.