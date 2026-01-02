Crans-Montana, proseguono le indagini della polizia svizzera a Le Constellation

Due fotografie diffuse dall’emittente francese Bfmtv mostrerebbero il possibile momento di innesco dell’incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Le immagini, scattate all’interno del locale da alcuni sopravvissuti e inviate all’emittente, documentano l’atmosfera dei festeggiamenti poco prima del rogo. In particolare, si notano bengala e fontane luminose accese in prossimità del soffitto.

Secondo alcuni testimoni citati dai media francesi, proprio l’uso di questi dispositivi pirotecnici all’interno del bar potrebbe aver provocato l’incendio che ha poi rapidamente divorato il locale. L’incendio ha causato oltre 40 morti e numerosi feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio.

Nelle immagini la polizia svizzera che continua le indagini al locale per stabilire le cause del rogo e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale.