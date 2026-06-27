Scottature, colpi di sole e disidratazione: come prevenire le insidie dell’estate

Con l’estate entrata nel vivo e le partenze per le vacanze ormai alle porte, dagli esperti arriva un invito a non sottovalutare i piccoli problemi di salute che possono rovinare giorni di relax. Per questo Assosalute-Federchimica raccomanda di preparare prima della partenza un kit di automedicazione personalizzato, adeguato alla destinazione e alle esigenze dei viaggiatori.

I principali rischi dell’estate

Secondo un sondaggio realizzato da Assosalute con Human Highway, il 90% degli italiani porta con sé almeno un farmaco da banco quando va in vacanza. Le donne sono le più attente (92%), mentre quasi un italiano su tre adatta il contenuto del kit al tipo di viaggio.

Tra i principali rischi dell’estate figurano scottature, colpi di sole e colpi di calore, favoriti dall’esposizione prolungata alle alte temperature. Per prevenirli è consigliabile utilizzare correttamente la protezione solare, evitare le ore più calde della giornata, indossare cappello e occhiali da sole e mantenere una buona idratazione.

I disturbi gastrointestinali

Durante le vacanze aumentano inoltre i disturbi gastrointestinali, spesso legati al cambio di alimentazione, ai viaggi e alla conservazione non corretta dei cibi. Gli esperti raccomandano prudenza soprattutto con acqua e alimenti consumati in località lontane e ricordano di rivolgersi al medico in presenza di febbre elevata, sangue nelle feci o sintomi persistenti. Nel kit possono trovare spazio farmaci contro acidità, diarrea occasionale e stitichezza, oltre a fermenti lattici.

Completano la lista dei disturbi più frequenti le punture di insetti, le piccole lesioni della pelle e il gonfiore alle gambe durante lunghi viaggi in auto, treno o aereo, situazioni per le quali possono essere utili repellenti, disinfettanti, creme lenitive e prodotti per favorire la circolazione.

Abitudini che cambiano

“L’estate modifica profondamente le nostre abitudini quotidiane: trascorriamo più tempo all’aperto, ci esponiamo maggiormente al sole, cambiamo ritmi, alimentazione e modalità di spostamento. Tutti questi fattori possono favorire la comparsa di piccoli disturbi che, se affrontati correttamente, non devono compromettere il piacere delle vacanze”, spiega la Michela Guiducci, medico di medicina generale della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg).

Medicinali, istruzioni per l’uso

Un altro aspetto da non trascurare è la conservazione dei medicinali. “Il momento della partenza è spesso frenetico e può capitare di preparare i medicinali da portare con sé all’ultimo minuto, senza verificare davvero cosa si sta portando”, osserva la farmacista Carolina Carosio.

“Il consiglio è considerare il passaggio in farmacia come parte della preparazione al viaggio: un’occasione per fare ordine, controllare ciò che si ha già in casa, evitare prodotti non necessari e ricevere indicazioni pratiche su quando usare un farmaco di automedicazione e quando, invece, è opportuno rivolgersi a un medico”.