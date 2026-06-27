Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia

Tre persone della stessa famiglia sono state uccise nella loro abitazione, in via Montiglio, nel quartiere Aurelio a Roma. A perdere la vita sono stati Kamal Udu, 39 anni, la moglie Arzu Udu, 38, e la figlia di appena sei anni. L’unico superstite è il figlio maggiore della coppia, Onion, 18 anni, rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. La famiglia era originaria del Bangladesh. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.