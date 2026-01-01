Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figlia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang. I media ufficiali nordcoreani hanno riportato la partecipazione di Kim all’evento allo stadio May Day, al quale, secondo quanto riferito, hanno preso parte fino a 150.000 persone.

La televisione nordcoreana ha mostrato la moglie di Kim Jong Un, Ri Sol Ju, presente all’evento, cosa insolita dato che non appariva sui media pubblici da mesi. Ha anche mostrato la figlia di Kim seduta tra lui e sua moglie, mentre dava un bacio al padre poco dopo la mezzanotte.

Kim ha tenuto un discorso in cui ha fatto riferimento ai soldati nordcoreani che aiutano la Russia nel conflitto in Ucraina. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media ufficiali statali, non ha menzionato altre questioni internazionali.