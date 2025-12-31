Ucraina, Merz: "La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa"

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa in Ucraina. “L’attacco russo era ed è parte di un piano diretto contro tutta l’Europa”, ha affermato Merz nel suo discorso di Capodanno sottolineando che sta diventando sempre più chiaro che questa non è una guerra lontana e che la Russia continua la sua guerra di aggressione con immutata ferocia.

“Per il quarto anno consecutivo, gli ucraini festeggeranno il Capodanno nelle circostanze più avverse, molti dei quali senza elettricità, sotto una pioggia di razzi e temendo per i loro amici e familiari”, ha detto ancora Merz.