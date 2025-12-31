Tunnel Manica: dopo il guasto ripreso servizio treni, ma possibili ritardi

Dopo i guasti elettrici che ieri hanno causato diversi problemi e conseguenti ritardi al traffico ferroviario nel tunnel sottomarino della Manica che collega il Regno Unito e l’Europa continentale, oggi i servizi sono ripresi. Ma sono tuttavia possibili ancora ritardi e cancellazioni. “I servizi sono ripresi dopo un problema di corrente elettrica nel tunnel della Manica verificatosi ieri e dopo ulteriori problemi con l’infrastruttura ferroviaria durante la notte. Prevediamo di garantire tutti i nostri servizi oggi, tuttavia, a causa di ripercussioni a catena, potrebbero verificarsi ancora ritardi e possibili cancellazioni dell’ultimo minuto” sottolinea, infatti, il sito web di Eurostar.



Ieri il traffico ferroviario era andato in tilt nel tunnel della Manica: a poche ore dalla vigilia di Capodanno, problemi di alimentazione elettrica e un treno bloccato avevano provocato ritardi, cancellazioni e la successiva sospensione totale del servizio, poi parzialmente ripreso, lasciando a terra decine di passeggeri. Eurostar, che gestisce i collegamenti tra Londra, Parigi e altre città europee, aveva attribuito i disagi a un guasto elettrico nel tunnel e a un problema tecnico a un treno di LeShuttle. Eurotunnel aveva spiegato che il blackout era iniziato nella notte di lunedì in una sezione della galleria, colpendo sia il traffico passeggeri sia quello veicolare in entrambe le direzioni.

Nonostante l’annuncio di una graduale ripresa, Eurostar aveva continuato a raccomandare ai viaggiatori di rinviare gli spostamenti, segnalando gravi ritardi e possibili cancellazioni dell’ultimo minuto. Secondo la BBC, il treno delle 15.04 da Londra a Bruxelles era partito con oltre un’ora di ritardo, mentre a Parigi la Gare du Nord era rimasta affollata di passeggeri in cerca di soluzioni alternative come aerei o autobus.