Scontro tra treni diretti a Machu Picchu: un morto

Due treni che portavano turisti al famoso sito archeologico peruviano di Machu Picchu si sono scontrati, provocando la morte di una persona e ferendone circa 30. La vittima era un ferroviere. Lo ha dichiarato Jonathan Castillo Gonzalez, capitano del dipartimento di polizia di Cuzco. Ha affermato che la ferrovia ha sospeso i servizi lungo la linea che collega Machu Picchu alla vicina città di Cuzco dopo l’incidente.

Secondo la società che gestisce la ferrovia, un treno proveniente da Machu Picchu si è scontrato con un treno diretto al sito, nei pressi di Qoriwayrachina, anch’esso un sito archeologico.