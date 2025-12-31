New York, Mamdani sindaco allo scoccare del nuovo anno: domani due cerimonie di insediamento

Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York City allo scoccare della mezzanotte del 2026, ma i festeggiamenti dureranno per tutto il primo giorno dell’anno. Il team del democratico sta organizzando due cerimonie di insediamento separate per domani: una piccola cerimonia privata con la sua famiglia in una vecchia stazione della metropolitana intorno a mezzanotte, seguita da un grande evento nel pomeriggio che includerà una festa di quartiere pubblica fuori dal municipio. Mamdani presterà il suo primo giuramento presso l’ex stazione della metropolitana City Hall a Manhattan, una delle fermate originali del sistema di trasporto sotterraneo della città, nota per i suoi archi piastrellati e i soffitti a volta. La procuratrice generale di New York Letitia James, alleata politica e nota nemica del presidente Donald Trump, amministrerà il giuramento. In una nota, l’ufficio di Mamdani ha affermato che la scelta di prestare giuramento nella stazione riflette il suo “impegno nei confronti dei lavoratori che ogni giorno mantengono in funzione la nostra città”.

Il secondo giuramento con Bernie Sanders

Domani pomeriggio, Mamdani presterà nuovamente giuramento, questa volta davanti al senatore statunitense Bernie Sanders, uno dei suoi eroi politici, sui gradini del municipio in una cerimonia che avrà inizio alle 13, ora locale. La deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, un’altra alleata politica, terrà il discorso di apertura. Il giuramento pubblico sarà accompagnato da una festa di quartiere lungo un tratto di Broadway che conduce al municipio. L’ufficio di Mamdani prevede la partecipazione di migliaia di persone e annuncia che ci saranno spettacoli, musica ed elementi interreligiosi.