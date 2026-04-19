Pavia, 25enne ucciso a coltellate dopo una rissa

Un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è morto questa notte al Policlinico San Matteo di Pavia in seguito alle ferite riportate durante un’aggressione, avvenuta nel parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro, a ridosso del centro storico. L’episodio, su cui sono in corso le indagini della polizia, si è verificato intorno alle 3:30. Subito è stato chiamato il 118.

Il giovane, originario della Sicilia ma residente a Pavia da anni, con un lavoro a Stradella, si trovava nel parcheggio insieme a due amici per recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale. Secondo le prime ricostruzioni, lì sarebbe avvenuto un incontro con un altro gruppo di persone, da cui sarebbe nata una discussione degenerata rapidamente in violenza, culminata nell’accoltellamento. Alla base si ipotizzano futili motivi. La polizia sta passando al vaglio le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni presenti, tra cui gli amici del giovane ancora sotto choc. Per il 25enne è stata fatale una coltellata al collo. Ferito, fortunatamente in maniera lieve, anche un altro ragazzo, amico della vittima.

Il 25enne ucciso a Pavia era di Favara, lutto cittadino per i funerali

“Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo alla nuda umanità, e questo è purtroppo uno di quelli”, scrive sui social il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, città dell’Agrigentino di cui era originario Gabriele. “La tragedia che ha colpito il nostro giovane concittadino a Pavia ci lascia svuotati, impotenti, davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione e che stamattina ha ammutolito Favara”, ha aggiunto.

“Non è solo una vita che si interrompe, è un ragazzo che viene derubato della propria luce. È la nostra comunità che perde un pezzo di futuro. Mi stringo con tutto l’affetto possibile ai familiari. Questo dolore, tanto grande da essere inimmaginabile, non appartiene più solo a loro, ma a ogni singola strada e a ogni singola casa della nostra città. Per testimoniare questa vicinanza, proclameremo il lutto cittadino per il giorno dei funerali”.