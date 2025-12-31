Home > Esteri > La regina Camilla e la molestia subita da giovane: “Mi ha attaccata e ho reagito”

La regina Camilla ha raccontato per la prima volta in pubblico di essere stata vittima di una molestia sessuale quando era adolescente, negli anni Sessanta, spiegando di voler usare il proprio ruolo per rompere il silenzio sulla violenza contro le donne.

Il racconto dell’aggressione sul treno

In un’intervista alla Bbc, la sovrana ha ricordato di essere stata aggredita da un uomo su un treno mentre leggeva un libro. “Mi ha attaccata e io ho reagito“, ha raccontato. Scendendo dal convoglio, la madre si accorse che qualcosa non andava: i capelli scompigliati e un bottone del cappotto strappato, ha raccontato Camilla, spiegando che l’episodio la rese furiosa, ma che per anni preferì non parlarne. Solo ascoltando le storie di altre donne ha deciso di raccontare la propria esperienza, sottolineando come la violenza domestica e sessuale sia rimasta a lungo un tabù. “Se ho anche solo un piccolo spazio da cui parlare, voglio usarlo”, ha detto, aggiungendo che informare e sensibilizzare è uno dei pochi strumenti concreti a sua disposizione.

Le dichiarazioni sono arrivate durante un incontro con i familiari di Louise Hunt, 25 anni, della sorella Hannah, 28, e della madre Carol, 61, uccise nel luglio 2024 dall’ex compagno di Louise nella loro casa vicino a Londra. La regina ha elogiato l’impegno del padre John Hunt e della figlia Amy nella campagna contro la violenza domestica. Sebbene sia la prima volta che Camilla affronta pubblicamente l’episodio, la vicenda era già emersa nel libro ‘Power and the Palace’, pubblicato quest’anno dal giornalista Valentine Low. Secondo la ricostruzione, l’uomo seduto accanto a lei tentò di toccarla sul treno per Paddington; Camilla riuscì a difendersi colpendolo e, una volta arrivata in stazione, denunciò l’accaduto, portando all’arresto dell’aggressore.