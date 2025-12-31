Cambogia, tornati a casa i prigionieri di guerra rilasciati dalla Thailandia

La Thailandia ha rimpatriato 18 prigionieri di guerra cambogiani detenuti per cinque mesi, rispettando un accordo di cessate il fuoco firmato sabato per porre fine agli scontri al confine. La televisione di Stato cambogiana ha mostrato video dei soldati su un autobus, mentre salutavano la folla lungo il percorso verso un volo per Phnom Penh.

Il ministero degli Esteri thailandese ha definito il rimpatrio un gesto di buona volontà e rispetto dei principi umanitari internazionali. Il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che la liberazione favorisce pace, stabilità e normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi.