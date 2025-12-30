Arabia Saudita, bombe su un porto in Yemen: colpita nave con carico di armi

L’Arabia Saudita ha bombardato, martedì 30 dicembre, la città portuale yemenita di Mukalla dopo l’arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da combattimento destinato alle forze separatiste locali proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Un comunicato militare diffuso dall’agenzia di stampa statale saudita ha annunciato gli attacchi che, secondo quanto riportato, sono stati sferrati dopo l’arrivo di navi provenienti da Fujairah, una città portuale sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti.