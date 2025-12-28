Sud America, uomo accoltella a morte 9 persone di cui 5 bambini

Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, di cui cinque bambini, in Suriname, in Sud America. E’ accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre nel distretto di Commewijne, a est della capitale Paramaribo. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e ricoverati in ospedale.

Accoltellamento a Suriname, cosa è successo

Secondo la polizia, l’uomo, che ha utilizzato un oggetto appuntito, ha prima colpito i suoi quattro figli. Una figlia è riuscita a fuggire e, nonostante le ferite, è sopravvissuta. Successivamente, l’aggressore si è scagliato contro altre persone nelle immediate vicinanze, tra cui alcuni anziani. Il responsabile dell’attacco ha cercato di aggredire anche gli agenti con un oggetto contundente. I poliziotti hanno quindi colpito alle gambe l’uomo, poi trasportato in ospedale. Non è chiaro il motivo dell’aggressione. Le autorità hanno riferito che le indagini sono ancora in una fase iniziale.