Ucraina, Zelensky: “Incontrerò Trump prossimamente”

Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa e capo negoziatore ucraino, “mi ha riferito sui suoi ultimi contatti con la parte statunitense. Non stiamo perdendo nemmeno un giorno. Abbiamo concordato un incontro al più alto livello con il presidente Trump nel prossimo futuro”. Così su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Molto potrà essere deciso prima dell’anno nuovo. Gloria all’Ucraina!“, ha aggiunto Zelensky.
Durante la notte scorsa, i mezzi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini attivi nello spazio aereo del Paese guidato da Vladimir Putin. Lo ha comunicato in una nota il Ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. “Durante la notte scorsa, i mezzi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 77 velivoli senza pilota di tipo aereo ucraini: 34 sopra il territorio della regione di Volgograd, 23 sopra il territorio della regione di Rostov, 5 sopra il territorio della regione di Kaluga, 5 sopra il territorio della Repubblica di Crimea, 3 sopra il territorio della regione di Mosca, di cui 1 diretto verso Mosca, 3 sopra le acque del Mar Nero, 2 sopra il territorio della regione di Belgorod, 1 sopra il territorio della regione di Voronezh e 1 sopra le acque del Mar d’Azov”, si legge nel comunicato.