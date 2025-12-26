Ucraina, Zelensky: “Incontrerò Trump prossimamente”

Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa e capo negoziatore ucraino, “mi ha riferito sui suoi ultimi contatti con la parte statunitense. Non stiamo perdendo nemmeno un giorno. Abbiamo concordato un incontro al più alto livello con il presidente Trump nel prossimo futuro”. Così su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Molto potrà essere deciso prima dell’anno nuovo. Gloria all’Ucraina!“, ha aggiunto Zelensky.

Gli aggiornamenti in diretta Anche a Natale prosegue il conflitto russo-ucraino. Inizio diretta: 26/12/25 08:55 Fine diretta: 26/12/25 23:30