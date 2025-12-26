Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale”

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato “un potente e mortale attacco” contro le forze dello Stato Islamico in Nigeria. L’attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell’attacco nella notte sul suo profilo Truth.

Limitati i visti per i nigeriani

Il mese scorso aveva Trump dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, a seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. Il Dipartimento di Stato ha quindi annunciato che avrebbe limitato i visti per i nigeriani e i loro familiari coinvolti in uccisioni di massa e violenze contro i cristiani. Gli Stati Uniti hanno recentemente designato la Nigeria come “paese di particolare preoccupazione” ai sensi dell’International Religious Freedom Act.

Trump; “Non permetterò a terrorismo islamico di prosperare”

“Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la ‘feccia terroristica’ dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente, cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, e persino da secoli!”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel post che ha annunciato l’attacco Usa in Nigeria di questa notte. “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani”, ha aggiunto Trump.

Abuja conferma attacchi: “Raid mirati contro terroristi”

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale della Nigeria, in una nota, ha confermato “che le autorità nigeriane continuano a collaborare in modo strutturato con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti, nella lotta contro la minaccia persistente del terrorismo e dell’estremismo violento”. Ciò ha portato, si sottolinea, “a attacchi mirati contro obiettivi terroristici in Nigeria mediante raid aerei nel nord-ovest del Paese”

“In linea con la prassi internazionale consolidata e gli accordi bilaterali, tale cooperazione comprende lo scambio di informazioni, il coordinamento strategico e altre forme di sostegno conformi al diritto internazionale, il reciproco rispetto della sovranità e gli impegni condivisi in materia di sicurezza regionale e globale”, prosegue la nota.

Hegseth: “Trump era stato chiaro, basta uccisioni di cristiani innocenti”

“Il mese scorso il Presidente è stato chiaro: l’uccisione di cristiani innocenti in Nigeria (e altrove) deve finire. Il Dipartimento della Guerra è sempre pronto, come ha scoperto stasera l’Isis, proprio a Natale“. Così su X la guida del Pentagono, Pete Hegseth, in merito ai raid Usa contro obiettivi legati all’Isis in Nigeria. “Altro seguirà”, ha aggiunto Hegseth, dicendosi grato “del sostegno e della collaborazione del governo nigeriano”. In precedenza l’US Africa Command aveva confermato sempre su X i raid Usa nello stato nigeriano di Sokoto, nel nord-ovest del Paese africano, “condotti in coordinamento con le autorità nigeriane”.