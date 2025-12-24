Ucraina, Zelensky svela il piano di pace di 20 punti inviato a Mosca

Un piano da 20 punti concordato con gli Usa e l’Europa con molti punti fermi e due questioni ancora aperte su cui non c’è ancora un consenso con Washington. Si tratta dei nodi relativi al controllo territoriale nella regione industriale orientale dell’Ucraina e alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca conferma di aver ricevuto il piano e ha riferito che definirà la sua posizione sulla base delle informazioni trasmesse dall’inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev, che nel fine settimana ha incontrato gli inviati di Donald Trump a Miami, in Florida. Al centro dei negoziati c’è la controversa disputa territoriale riguardante le regioni di Donetsk e Luhansk, note come Donbass. Questo è “il punto più difficile”, ha affermato Zelensky, aggiungendo che queste questioni saranno discusse a livello di leader. La Russia continua a rivendicare richieste massimaliste, insistendo affinché l’Ucraina rinunci al territorio rimanente del Donbas che non ha conquistato – un ultimatum che l’Ucraina ha respinto. La Russia ha conquistato la maggior parte di Luhansk e circa il 70% di Donetsk. Nel tentativo di facilitare un compromesso, gli Stati Uniti hanno proposto di trasformare queste aree in zone economiche libere. L’Ucraina insiste sul fatto che qualsiasi accordo debba essere subordinato a un referendum, consentendo al popolo ucraino di determinare il proprio destino. L’Ucraina chiede la smilitarizzazione dell’area e la presenza di una forza internazionale per garantire la stabilità, ha affermato Zelensky.La bozza stabilisce che la linea di contatto, che attraversa cinque regioni ucraine, venga congelata una volta firmato l’accordo. La posizione dell’Ucraina è che qualsiasi tentativo di creare una zona economica libera debba essere ratificato da un referendum, affermando che il popolo ucraino detiene in ultima analisi il potere decisionale, ha affermato Zelensky. Questo processo richiederà 60 giorni, ha aggiunto, durante i quali le ostilità dovrebbero cessare per consentire il completamento del processo. Discussioni più difficili richiederebbero di definire fino a che punto le truppe dovranno arretrare, secondo la proposta ucraina, e dove saranno dislocate le forze internazionali. Ecco un riepilogo dei punti presentati, secondo quanto riportano i media ucraini.

An injured elderly woman looks out of her broken window as an apartment building was hit by a Russian drone during an aerial attack in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Dec. 23, 2025.

Punto 1

La sovranità dell’Ucraina sarà riaffermata. Il documento conferma che l’Ucraina è uno Stato sovrano, con tutti i firmatari che lo confermano attraverso le loro firme

Punto 2

Il documento costituisce un accordo di non aggressione completo e incondizionato tra Russia e Ucraina. Per mantenere la pace a lungo termine, verrà istituito un meccanismo di monitoraggio per supervisionare la linea di contatto utilizzando sistemi di monitoraggio senza pilota basati sullo spazio, sistemi di allerta precoce per le violazioni e meccanismi di risoluzione dei conflitti.

Punto 3

L’Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza.

Punto 4

La consistenza delle Forze Armate ucraine rimarrà di 800.000 effettivi in tempo di pace.

Punto 5

Gli Stati Uniti, la NATO e gli stati firmatari europei forniranno all’Ucraina garanzie “simili all’Articolo 5”.

Punto 6

La Russia sancirà una politica di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina in tutti i documenti legislativi e di ratifica richiesti, inclusa la ratifica da parte di una maggioranza costituzionale nella Duma di Stato.

Punto 7

L’Ucraina diventerà membro dell’Unione Europea entro un lasso di tempo chiaramente definito e riceverà un accesso privilegiato a breve termine al mercato europeo.

Punto 8

L’Ucraina riceverà un solido pacchetto di sviluppo globale, da definire in un accordo separato sugli investimenti e la prosperità futura, che coprirà un’ampia gamma di settori economici.

Punto 9

Saranno istituiti diversi fondi per affrontare la ripresa economica, la ricostruzione delle regioni danneggiate e le esigenze umanitarie. L’obiettivo è raccogliere 800 miliardi di dollari attraverso azioni, sovvenzioni, strumenti di debito e contributi del settore privato.

Punto 10

A seguito della firma di questo accordo, l’Ucraina accelererà i negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

Punto 11

L’Ucraina conferma che rimarrà uno Stato non nucleare in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Punto 12

La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà gestita congiuntamente da tre paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia. Su questo punto i dettagli sono ancora in fase di discussione. Zelensky ha osservato che l’Ucraina non desidera intrattenere rapporti commerciali direttamente con la Russia “dopo tutto quello che è successo”, e che questa questione richiede ancora un accordo.

Punto 13

Entrambi i Paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società in generale che promuovano la comprensione e la tolleranza delle diverse culture ed eliminino razzismo e pregiudizi. L’Ucraina applicherà le norme dell’UE sulla tolleranza religiosa e la tutela delle lingue minoritarie.

Punto 14

Territori. Questo punto rimane irrisolto e include diverse opzioni. Opzione 1: “Restiamo dove siamo”. Nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, la linea di schieramento delle truppe alla data dell’accordo sarebbe riconosciuta de facto come linea di contatto, monitorata dalle forze internazionali.Opzione 2: L’istituzione di una potenziale zona economica libera nel Donbass, accompagnata dalla smilitarizzazione dell’area. L’Ucraina si oppone al ritiro delle proprie forze armate; tuttavia, qualora questa opzione venisse attuata, richiederebbe un ritiro reciproco da entrambe le parti, comprese le forze russe. L’adozione di questa opzione sarebbe soggetta all’approvazione tramite un referendum nazionale in Ucraina. Una decisione definitiva sulle questioni territoriali potrebbe essere presa a livello di leader nazionali.

Punto 15

Una volta concordati i futuri accordi territoriali, sia la Russia che l’Ucraina si impegnano a non modificarli con la forza.

Punto 16

La Russia non ostacolerà l’uso del fiume Dnepr e del Mar Nero da parte dell’Ucraina per scopi commerciali. Verrà concluso un accordo marittimo e di accesso separato, che coprirà la libertà di navigazione e di trasporto. Nell’ambito di tale accordo, la penisola di Kinburn sarà smilitarizzata.

Punto 17

Sarà istituito un comitato umanitario per affrontare le questioni irrisolte. Ciò include lo scambio di tutti i prigionieri di guerra rimanenti, compresi quelli condannati dal sistema russo dal 2014, nonché il ritorno di tutti i civili e gli ostaggi detenuti, inclusi bambini e prigionieri politici.

Punto 18

L’Ucraina terrà elezioni il prima possibile dopo la firma dell’accordo.

Punto 19

L’accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio di Pace presieduto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Punto 20

Una volta che tutte le parti avranno concordato sul documento, un cessate il fuoco completo entrerà immediatamente in vigore.Oltre alla bozza del documento quadro, Zelensky ha affermato che sono stati preparati anche altri documenti necessari per porre fine alla guerra. Tra questi, un quadro multilaterale di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che coinvolge Ucraina, Stati Uniti ed Europa, nonché un quadro bilaterale di garanzie di sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina. Ha inoltre osservato che Ucraina e Stati Uniti hanno elaborato un documento sulla ripresa e lo sviluppo economico intitolato “La tabella di marcia per la prosperità dell’Ucraina”.