Russia, Putin elogia la crescita della produzione militare

Il presidente russo ha tenuto venerdì una riunione per discutere il programma statale di armamenti per il periodo 2027-2036 e un nuovo programma per lo sviluppo dell’industria della difesa. Vladimir Putin ha elogiato la crescita della produzione militare, sottolineando che è aumentata notevolmente rispetto al 2022. “Anche lo sviluppo di campi di prova e di addestramento, l’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale e il progresso dei nuovi materiali devono continuare”, ha affermato il capo del Cremlino.