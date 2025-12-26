Nord Corea, Kim ordina l’aumento di produzione di missili

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato le principali imprese dell’industria bellica del Paese, affermando contestualmente “la necessità di elaborare il piano di produzione per il 2026 in modo orientato allo sviluppo, al fine di soddisfare le esigenze previste nell’ambito delle operazioni delle forze missilistiche e di artiglieria dello Stato”. Lo riporta l’agenzia statale nordcoreana Kcna. Kim ha aggiunto di ritenere “necessario aumentare continuamente il livello di modernizzazione dell’industria delle munizioni, creando nuove imprese del settore”, sottolineando inoltre l’esigenza di “rafforzare in modo equilibrato le basi tecniche delle imprese di produzione interessate, per espandere ulteriormente la capacità produttiva complessiva”.