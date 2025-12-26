Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto Hormuz

L’Iran ha sequestrato una petroliera straniera mentre attraversava lo strategico Stretto di Hormuz. Lo riferiscono oggi i media di Stato iraniani. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna, un capo provinciale del dipartimento di Giustizia Mojtaba Ghahramani ha riferito che la petroliera trasportava circa 4 milioni di litri, ovvero 25mila barili, di carburante di contrabbando quando le forze navali della Guardia Rivoluzionaria hanno sequestrato la nave. Ghahramani ha aggiunto che le forze armate hanno anche arrestato 16 membri dell’equipaggio straniero della petroliera, sottolineando che il sequestro ha rappresentato un duro colpo per i contrabbandieri. Non ha rivelato la nazionalità dell’equipaggio né la bandiera della petroliera.

A novembre era stata sequestrata un’altra nave

L’Iran occasionalmente sequestra con accuse simili navi che trasportano petrolio nella regione. A novembre aveva sequestrato una nave mentre attraversava lo stretto di Hormuz per quelle che ha definito violazioni, tra cui il trasporto di un carico illegale. L’Occidente ha accusato l’Iran di una serie di attacchi con mine magnetiche contro navi che hanno danneggiato petroliere nel 2019, nonché di un attacco con droni contro una petroliera legata a Israele che ha ucciso 2 membri dell’equipaggio europeo nel 2021. Questi attacchi sono iniziati dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante il suo primo mandato, si è ritirato unilateralmente dall’accordo sul nucleare del 2015 fra l’Iran e le potenze mondiali. Ad aprile del 2024, inoltre, l’Iran ha anche sequestrato la nave da carico battente bandiera portoghese MSC Aries.

Teheran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz

Dopo anni di tensioni fra l’Iran e l’Occidente, a cui si è aggiunta la situazione nella Striscia di Gaza, a giugno l’Iran ha vissuto una guerra su vasta scala di 12 giorni con Israele, i cui attacchi hanno portato alla morte di alti comandanti militari e scienziati nucleari. La raffica di missili di rappresaglia dell’Iran ha ucciso 28 persone in Israele. Teheran ha a lungo minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz, lo stretto sbocco del Golfo Persico attraverso il quale passa il 20% di tutto il petrolio in commercio. La Marina degli Stati Uniti pattuglia da tempo il Medioriente attraverso la sua Quinta Flotta con base in Bahrein per mantenere aperte le vie navigabili.