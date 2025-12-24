Ucraina, Zelensky: “Il piano Usa prevede di congelare le linee del fronte attuali” – la diretta

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato oggi 24 dicembre del piano Usa per mettere fine alla guerra con la Russia che prevede di congelare il fronte sulle linee attuali e di avviare discussioni sulla creazione di zone smilitarizzate. “La linea di schieramento delle truppe alla data di questo accordo è di fatto riconosciuta come linea di contatto”, ha spiegato il numero 1 di Kiev
“L’accordo per porre fine alla guerra in Ucraina è un accordo tra Stati Uniti, Ucraina, Europa e Federazione Russa, ma l’adesione dell’Ucraina alla NATO è una scelta degli Stati membri dell’Alleanza. Lo ha affermato il Presidente Volodymyr Zelensky, come riporta Interfax Ukraine. “Questo è un accordo tra le parti: America, Ucraina, Europa e Russia. A nostro avviso, questa è una scelta dei membri della NATO: avere o meno l’Ucraina. E la nostra scelta è stata fatta”, ha dichiarato Zelensky durante un incontro con i giornalisti martedì, diffuso oggi. Secondo il presidente Zelensky, l’Ucraina non rinuncerà alla sua adesione alla NATO, che era prevista dal piano in 28 punti.
Il team negoziale americano potrebbe avere un colloquio con Vladimir Putin mercoledì 24 dicembre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Interfax Ukraine. “C’è stato un incontro con il nostro gruppo – Umerov, Hnatov. Dopodiché, gli americani hanno incontrato Dmitriev. E hanno spiegato tutto, mostrato, trasmesso, per quanto ho capito”, ha detto Zelensky durante un incontro con i giornalisti avvenuto martedì e diffuso oggi. “Non so in che formato proseguiranno la conversazione. Forse con Putin. Probabilmente sarà domani (mercoledì, ndr). Dovremmo ricevere tutto domani (mercoledì, ndr) sera”, ha aggiunto
“L’Ucraina terrà le elezioni dopo la firma di un accordo di pace”, che porrà fine alla guerra con la Russia, secondo l’ultima versione del piano statunitense negoziato tra Kiev e Washington. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky con i giornalisti.