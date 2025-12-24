Ucraina, Zelensky: “Il piano Usa prevede di congelare le linee del fronte attuali” – la diretta

“La linea di schieramento delle truppe alla data di questo accordo è di fatto riconosciuta come linea di contatto”, ha spiegato il numero 1 di Kiev

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato oggi 24 dicembre del piano Usa per mettere fine alla guerra con la Russia che prevede di congelare il fronte sulle linee attuali e di avviare discussioni sulla creazione di zone smilitarizzate. “La linea di schieramento delle truppe alla data di questo accordo è di fatto riconosciuta come linea di contatto”, ha spiegato il numero 1 di Kiev