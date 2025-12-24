Cardinale Pizzaballa nominato ‘Cavaliere di Gran Croce’

“In occasione del Santo Natale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato un messaggio al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, in cui gli annuncia il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia“. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che il ministero degli Esteri negli ultimi mesi è stato continuamente in contatto con il Patriarca Pizzaballa e con il patriarcato, in particolare per l’assistenza umanitaria e sanitaria alla popolazione di Gaza e per l’attenzione che il Governo italiano ha dedicato alle comunità cristiane nella regione.

Il messaggio di Tajani al cardinale

Questo che segue è il messaggio di Tajani al cardinale: “Eminenza, in occasione del Santo Natale e delle celebrazioni che si appresta a svolgere a Betlemme, desidero porgerLe i miei più sentiti auguri e ringraziamenti , con un pensiero particolare che possa giungere – tramite Lei – anche a Gaza e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto. Per il Suo instancabile lavoro per la pace, per la tutela della comunità cristiana in Terra Santa e la promozione del dialogo tra le diverse religioni, ho voluto assegnarLe l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia. Conto di poterLe consegnare personalmente questo riconoscimento, a nome mio e del popolo italiano, in occasione di un nostro prossimo incontro, che spero possa avvenire presto. Con profonda stima e gratitudine per il suo operato, Antonio Tajani”.