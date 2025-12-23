Lago di Ginevra, bagno nell'acqua gelida come terapia

Un tuffo nelle acque gelide del Lago di Ginevra, in Svizzera, per ritemprarsi. Lo stanno sperimentando in diversi, tra residenti e visitatori. La regola è: minuti di immersione uguale alla temperatura dell’acqua in gradi celsius. Quindi se ci si bagna con l’acqua a 9° bisogna restare immersi per 9 minuti. “Dopo ti senti bene, adoro la sensazione che mi pervade per tutta la giornata dopo essere entrato nell’acqua fredda”, racconta una donna. Il consiglio è di respirare bene e di essere concentrati perché fa sapere un visitatore “La prima sensazione che provi è quella di andartene”.