martedì 23 dicembre 2025

Lago di Ginevra, bagno nell'acqua gelida come terapia

Un tuffo nelle acque gelide del Lago di Ginevra, in Svizzera, per ritemprarsi. Lo stanno sperimentando in diversi, tra residenti e visitatori. La regola è: minuti di immersione uguale alla temperatura dell’acqua in gradi celsius. Quindi se ci si bagna con l’acqua a 9° bisogna restare immersi per 9 minuti. “Dopo ti senti bene, adoro la sensazione che mi pervade per tutta la giornata dopo essere entrato nell’acqua fredda”, racconta una donna. Il consiglio è di respirare bene e di essere concentrati perché fa sapere un visitatore “La prima sensazione che provi è quella di andartene”.