Egitto, scontro tra navi da crociera sul Nilo: morta una turista abruzzese

Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d’Italia – viene spiegato – sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. La donna si chiamava Denise Ruggeri ed era abruzzese. E’ quanto si apprende da fonti informate. Era originaria dell’Aquila, aveva 47 anni e si trovava a bordo dell’imbarcazione con il marito.

La donna era a bordo della nave ‘Royal Beau Rivage’

Secondo le prime ricostruzioni che giungono da fonti informate la collisione fra le due imbarcazioni sarebbe accaduta a circa 30 chilometri da Luxor attorno alle 19 ora locale. La donna si trovava a bordo della nave ‘Royal Beau Rivage’ ed era accompagnata dal marito. In totali gli italiani a bordo erano circa 70-80. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine dell’imbarcazione. Sono in corso verifiche sulle condizioni degli altri italiani a bordo. Al momento non si segnalano altre criticità. E’ stato attivato il console onorario italiano a Luxor.

Ministro Tajani “informato”, “segue evoluzione vicenda”

Con un post su X la Farnesina ha fatto sapere che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è “informato” in merito all’incidente avvenuto a Luxor dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo e “ne segue l’evoluzione”.

Ambasciatore italiano: “In incidente nave non ci sarebbero altre vittime”

“C’è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c’era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando le condizioni delle decine di connazionali che erano a bordo e che sono stati interessati dall’incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora“. Lo ha affermato in collegamento con il Tg2 l’ambasciatore italiano in Egitto, Agostino Palese in merito all’incidente avvenuto a Luxor. “Siamo in contatto con il marito e il console onorario italiano a Luxor che sta assicurando l’assistenza a tutti i passeggeri che stanno scendendo dalla nave”, ha aggiunto.