Ucraina, Von der Leyen: “Bisogna decidere come finanziare Kiev ma va fatto ora” – La diretta

Proseguono i colloqui per cercare di raggiungere un accordo di pace in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha affermato che si tratta dei “negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio della guerra”. Il leader di Kiev si è detto fiducioso soprattutto dopo che si è delineato il progetto di una forza multinazionale guidata dall’Europa, che dovrebbe contribuire a mantenere la pace nel caso in cui si raggiunga un’intesa. Tuttavia, le dichiarazioni provenienti dalla Russia sembrano al momento smorzare qualsiasi speranza di ottimismo con Mosca che ha fatto sapere di non essere disposta a scendere a compromessi e ha respinto l’idea di una tregua per il periodo natalizio.

Guerra in Ucraina, verso l'accordo di pace – La diretta di oggi 17 dicembre Inizio diretta: 17/12/25 07:00 Fine diretta: 17/12/25 23:00