Louise Windsor, la nipote di Re Carlo seduta a terra in treno: la foto diventa virale

Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III, 17esima in linea di successione al trono d’Inghilterra, viaggia seduta a terra su un treno partito da Londra e diretto a Bristol. A dimostrarlo una foto pubblicata dal tabloid britannico Daily Mail, presto diventata virale.

Lady Louise Windsor is Britain's 'most down-to-earth royal': As she's spotted sitting on a packed train floor, how daughter of Prince Edward and Sophie is set to become Firm's 'secret weapon' https://t.co/4WdOHSHjxW — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Chi è Louise Windsor

Louise Windsor, 22 anni, è la figlia del principe Edoardo, duca di Edimburgo e fratello di Re Carlo. E’ una studentessa della St Andrews University, frequenta il quarto e ultimo anno del corso di laurea in inglese, ed è stata immortalata una mattina di alcuni giorni fa mentre viaggiava sul treno delle 10.30, partito dalla capitale inglese, e diretto a Bristol. Seduta a terra, gambe incrociate, lavorava al pc sorseggiando una bevanda, scrive il Daily Mail.

Il fidanzato di Louise Windsor

Sempre secondo il tabloid inglese la figlia del fratello del monarca pare stia frequentando da circa due anni un giovane militare dell’esercito nonché compagno di studi alla St. Andrews, Felix da Silva-Clamp: la coppia pare sia stata fotografata assieme anche durante una parata militare il mese scorso, nel giorno di St Andrews. La cugina dei principi William ed Harry è anche appassionata di un particolare sport equestre: la guida in carrozza. Col fidanzato pare condivida anche la passione per il teatro, scrive ancora il Daily Mail.