Albania: rissa in Parlamento con urla, spintoni e fumogeni

Rissa fra deputati e guardie in Parlamento in Albania con urla, spintoni e lancio di fumogeni. Il litigio è scoppiato durante una sessione a Tirana per votare il prossimo difensore civico del Paese, il massimo funzionario per i diritti umani del Paese. Il Partito Democratico Albanese, all’opposizione, ha accusato il Partito Socialista al governo di brogli elettorali e di erosione della democrazia nel Paese, questioni contro cui protesta da mesi. I parlamentari dell’opposizione hanno tirato i microfoni e lanciato bottiglie contro il presidente del Parlamento, Niko Peleshi, mentre cercava di far proseguire la votazione.