Usa, i gravi danni delle inondazioni record nello Stato di Washington

I danni causati dalle inondazioni record nello Stato americano di Washington sono ingenti e la loro reale entità è ancora da quantificare, mentre sono previste nuove piene, frane e blackout. Lo ha dichiarato nelle scorse ore il governatore Bob Ferguson. Riprese aeree mostrano abitazioni e interi quartieri sommersi nella città di Pacific, dopo oltre una settimana di piogge intense che hanno colpito l’area. Una serie di tempeste provenienti da sistemi meteorologici estesi sull’oceano Pacifico ha scaricato fino a quasi 60 centimetri di pioggia in alcune zone delle Cascade Mountains. L’eccezionale quantità d’acqua ha fatto straripare i fiumi ben oltre gli argini, costringendo le autorità a effettuare più di 600 operazioni di soccorso in 10 Contee. Al momento si registra una sola vittima: un uomo che ha ignorato la segnaletica di emergenza ed è entrato in un’area allagata.