Colombia, ribelli lanciano razzi contro sede polizia a Buenos Aires: le immagini degli edifici distrutti

Le autorità colombiane hanno riferito che una stazione di polizia rurale è stata attaccata con razzi lanciati dalle FARC-EMC, un gruppo ribelle che ha anche bloccato le strade che portano alla città. Le riprese hanno mostrato che le case e gli uffici governativi della città di Buenos Aires sono stati gravemente danneggiati nell’attacco, inclusa la filiale locale della Banca Agraria della Colombia. La banca ha dichiarato in un comunicato che due agenti di polizia sono stati uccisi mentre combattevano contro i ribelli.

Successivamente, la polizia nazionale colombiana ha dichiarato che nessun agente è stato ucciso, ma ha aggiunto che otto poliziotti sono rimasti feriti. L’attacco di martedì è arrivato dopo una sequenza di attentati e altre sparatorie contro posti di polizia che il governo ha attribuito ai resti dei gruppi ribelli che non hanno rispettato l’accordo di pace con il governo, tra cui le FARC-EMC e l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN). Nessuno di questi due gruppi si è assunto la responsabilità dell’attentato di Buenos Aires.