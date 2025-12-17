Antisemitismo, von der Leyen: “Non ha posto in Europa, notte buia intorno a noi”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è intervenuta in occasione della celebrazione dell’Euro-Chanukah 2025 a Bruxelles, la festa delle candele della tradizione ebraica. “Oggi, troppi ebrei non si sentono sicuri ad accendere una Chanukiyah alla finestra. O a indossare una kippah in pubblico. O una Stella di David al collo. Molti devono passare davanti a guardie armate per andare in sinagoga e si preoccupano a mandare i figli a scuola. La notte intorno a noi si è davvero fatta buia. Il vecchio male sta di nuovo rialzando la testa. Non può esserci posto per il veleno dell’antisemitismo. Soprattutto in Europa”, ha detto von der Leyen, a pochi giorni dall’attentato di Sydney durante la celebrazione di Hanukkah, dove sono morte 15 persone. “Libertà di culto, libertà di parola, libertà dalla paura: questi sono fondamentali per il nostro progetto europeo. E oggi, questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo garantire che Chanukiyah possa brillare dalle finestre di tutto il continente, proprio come questa splende a Bruxelles stasera. In tempi in cui la vita ebraica è così sotto pressione, accolgo con ancora più favore la creazione della Casa della vita ebraica nel cuore del quartiere europeo. Perché la storia ebraica è storia europea. La cultura ebraica è cultura europea”.

La presidente: “Ue sostiene cultura ebraica”

“Dobbiamo fare di più – aggiunge – per prevenire la manipolazione online dei giovani e dei gruppi vulnerabili. Ecco perché il mese prossimo lanceremo nuove misure per prevenire e contrastare la radicalizzazione e le narrazioni antisemite, in modo che l’odio non si inasprisca e non si diffonda più. – prosegue von der Leyen – Misure di sicurezza come queste sono i primi passi necessari. Ma dobbiamo andare oltre. Hannukah ci insegna che quando cala l’oscurità, accendiamo la candela. Questo è vero oggi. Uno degli antidoti più forti all’antisemitismo è una comunità ebraica luminosa e fiorente. Oltre a queste misure protettive, la nostra Unione sostiene la storia, la cultura e l’istruzione ebraica“.

Nel 2026 primo vincitore premio patrimonio culturale ebraico

“Ho promesso che avremmo istituito un premio per celebrare il patrimonio culturale ebraico e il suo ruolo centrale nel plasmare l’identità europea. Stasera, sono lieta di annunciare che nel 2026 annunceremo il primo vincitore del premio Simone Veil per il patrimonio culturale ebraico europeo” ha detto poi la presidente della Commissione europea. “Tolleranza, libertà di pensiero e democrazia. Questi sono valori ebraici. Questi sono valori europei. E continueremo a lavorare per garantire che plasmino la nostra vita pubblica”, aggiunge.