Ucraina, Cremlino: “No a tregua di Natale”

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha affermato che la Russia vuole un accordo di pace globale, non un espediente temporaneo, quando gli è stato chiesto se Mosca potesse accettare un cessate il fuoco per Natale. Se l’Ucraina volesse sostituire un accordo con “soluzioni momentanee e insostenibili, è improbabile che saremo pronti a partecipare”, ha detto Peskov. La Russia, ha aggiunto, non ha ancora visto nessun documento, ma solo letto articoli di giornale in cui si parla delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.