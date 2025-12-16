Rob Reiner, il figlio Nick accusato dell’omicidio dei genitori

Lo ha annunciato il procuratore della contea di Los Angeles. Il 32enne era stato arrestato domenica nelle indagini sulla morte del regista e della moglie

Nick Reiner sarà incriminato per duplice omicidio di primo grado per l’uccisione dei suoi genitori, il Rob Reiner e sua moglie Michele. Lo ha annunciato il procuratore della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, due giorni dopo che la coppia è stata trovata accoltellata a morte domenica pomeriggio nella loro casa nel quartiere di Brentwood a Los Angeles. Nick Reiner, 32 anni, non si è presentato oggi in tribunale perché non aveva ancora ricevuto l’autorizzazione medica per essere trasferito dal carcere al tribunale, ha dichiarato ai giornalisti. il suo avvocato, Alan Jackson.

Era stato arrestato domenica. Nel suo passato la droga

Reiner, arrestato domenica, aveva parlato negli anni delle sue difficoltà con la tossicodipendenza e dei suoi trascorsi da senzatetto. In passato, aveva collaborato con il padre a un film liberamente ispirato alla sua giovinezza, “Being Charlie”. Una persona che ha partecipato a una festa natalizia a casa del comico Conan O’Brien sabato sera, parlando in forma anonima per tutelare la propria privacy, ha dichiarato che Rob e Nick Reiner erano presenti e avevano discusso animatamente.

Il litigio con i genitori e la fuga in hotel

Nick si è registrato al The Pierside Santa Monica intorno alle 4 di domenica mattina, usando la sua carta di credito. Il suo check-in è avvenuto poche ore dopo un’accesa discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O’Brien. Testimoni oculari che hanno visto Nick registrarsi dicono che sembrava “sotto shock”, ma non c’erano segni visibili di uno scontro violento e non c’erano macchie di sangue o tagli sul corpo. La prenotazione era stata effettuata solo per un giorno, ma Nick non ha mai formalmente effettuato il check-out. Quando il personale è entrato nella sua stanza più tardi domenica mattina, ha trovato la doccia “piena di sangue” e sangue sul letto. La finestra della stanza era coperta da lenzuola.