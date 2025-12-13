Polonia, evacuato treno Przemysl-Kiev: 480 a bordo

Circa 480 persone sono state evacuate sabato da un treno in viaggio tra la città polacca di Przemysl e la capitale ucraina Kiev dopo che la polizia ha ricevuto una chiamata in merito a una minaccia a bordo del convoglio. Lo ha dichiarato all’Associated Press Karolina Kowalik, portavoce della polizia di Przemysl. Nessuno è rimasto ferito e non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia. Le autorità polacche sono in stato di massima allerta dopo i molteplici tentativi di interrompere i treni sulla linea che collega Varsavia al confine con l’Ucraina, incluso l’uso di esplosivi a novembre, con le autorità polacche che hanno affermato di avere prove che dietro a questi episodi ci fosse la Russia.