Gaza, Usa cerca 10mila soldati per una forza multinazionale

I funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati sotto il comando di un generale statunitense per stabilizzare Gaza nel dopoguerra, ma ammettono che ci vorrà gran parte del prossimo anno per metterla in atto. Lo hanno rivelato funzionari statunitensi al Wall Street Journal, secondo i quali nessun Paese straniero ha ancora impegnato truppe, in parte a causa delle riserve sul fatto che la missione potrebbe espandersi fino a includere il disarmo dei militanti di Hamas che rimangono attivi in alcune parti dell’enclave devastata.

Wall Street Journal: “Contattata anche l’Italia”

Il Dipartimento di Stato americano ha inviato una richiesta formale a oltre 70 paesi chiedendo truppe o fondi per la nascente forza di sicurezza internazionale per Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui sono state contattate potenze europee, come Francia e Italia, ma anche piccoli Paesi come El Salvador e Malta. Un funzionario statunitense ha dichiarato al quotidiano che 19 Paesi hanno espresso interesse a contribuire in modi che non prevedono l’invio di truppe.