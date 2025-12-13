Attacco Usa a una nave diretta dalla Cina verso l’Iran: “Sequestrati componenti militari”

Il mese scorso, una squadra delle forze speciali degli Stati Uniti ha abbordato una nave cargo nell’Oceano Indiano e ha sequestrato articoli militari provenienti dalla Cina e diretti in Iran. Lo hanno riferito funzionari degli Stati Uniti al Wall Street Journal. Si è trattato di una rara operazione di intercettazione in mare volta a impedire a Teheran di ricostituire il proprio arsenale militare.

L’abbordaggio della nave da parte delle forze speciali

La nave si trovava a diverse centinaia di miglia al largo delle coste dello Sri Lanka quando gli agenti statunitensi sono saliti a bordo calandosi dagli elicotteri e hanno confiscato il carico prima di lasciarla proseguire. Secondo i funzionari e un’altra persona a conoscenza dell’operazione, gli Stati Uniti stavano monitorando la spedizione. L’operazione è avvenuta a novembre, poche settimane prima che le forze statunitensi sequestrassero una petroliera al largo delle coste del Venezuela all’inizio di questa settimana, adducendo come motivazione la violazione delle sanzioni. Si è trattato di un’altra azione che Washington non intraprendeva da anni.

Sequestrati componenti per armi

Un funzionario ha riferito al Wsj che l’operazione ha sequestrato materiale “potenzialmente utile per le armi convenzionali dell’Iran”. Tuttavia, il funzionario ha osservato che i materiali sequestrati erano a duplice uso e potevano avere applicazioni sia militari che civili. Le autorità hanno dichiarato che alla nave è stato permesso di procedere dopo l’interdizione.