Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte

Almeno una persona è rimasta uccisa in un violento incendio che mercoledì ha devastato il Pravoberezhny, un mercato coperto nella città russa di San Pietroburgo.

Le immagini riprese sul posto mostrano le fiamme che si levano nel cielo notturno attraverso il tetto della struttura.

Il Ministero delle Situazioni di Emergenza russo ha riferito che 100 persone sono state evacuate dalla zona mentre i vigili del fuoco combattevano il rogo. Il portavoce del ministero Igor Ulubikov ha dichiarato che 1.500 metri quadrati sono andati distrutti.