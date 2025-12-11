Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 11 dicembre 2025

Ultima ora

Natale, Obama legge le fiabe ai bambini di una scuola di Chicago

LaPresse
LaPresse

Con indosso un cappello di Babbo Natale Barack Obama ha incontrato i bambini di una scuola elementare, leggendo delle fiabe alla Biblioteca pubblica di Chicago. “Oggi mi sono divertito a leggere ad alcuni studenti della Burke Elementary”, ha scritto l’ex presidente Usa commentando il video dell’evento pubblicato sui suoi profili social. “Quando l’Obama Presidential Center aprirà i battenti il prossimo anno, avremo una nuova succursale della biblioteca a disposizione della comunità”, ha aggiunto Obama.