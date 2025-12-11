Iraq, inondazioni nel Kurdistan: città travolte da acqua e fango

Almeno tre persone sono morte per le inondazioni che hanno travolto il Kurdistan iracheno e in particolare le città di Chamchamal, Kalar e Ranya. Gli allagamenti hanno fatto seguito a due giorni di piogge intense e continue.

Secondo i funzionari locali, decine di altre persone sono rimaste ferite. Mercoledì residenti e volontari hanno unito le forze per ripulire le strade e le case dai detriti e dal fango. I governi iracheno e curdo stanno inviando aiuti, generi di prima necessità e soccorritori nelle zone colpite.