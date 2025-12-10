Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso inaugurale della seconda Conferenza dell’Alleanza Globale per la Contrasto al Traffico di Migranti a Bruxelles lancia un piano sul tema. “Oggi sottoscriviamo una Dichiarazione congiunta, un progetto per porre fine al modello di business del traffico di migranti in tutto il mondo. Si basa su tre principi: in primo luogo, dobbiamo impedire i viaggi offerti dai trafficanti di migranti. In secondo luogo, dobbiamo rispondere all’evoluzione del modello di business dei trafficanti. E infine, dobbiamo mostrare alle potenziali vittime che esistono sempre alternative più sicure”, le sue parole.

“Primo obiettivo prevenire viaggi illegali”

“In primo luogo, il nostro obiettivo è prevenire i viaggi illegali offerti dai trafficanti – aggiunge -. Ogni viaggio di traffico evitato è potenzialmente una vita salvata. E la prevenzione è una parte fondamentale dei Partenariati Globali che stiamo costruendo. Il fulcro di queste partnership è attrarre investimenti e creare posti di lavoro a livello locale, in modo che molti più cittadini possano trovare opportunità in patria. Ma nel farlo, investiamo anche di più nella gestione della migrazione, nel controllo delle frontiere e nella lotta al traffico di migranti. Parallelamente, dobbiamo fare di più per sensibilizzare le persone sui rischi degli attraversamenti illegali”.

Von der Leyen: “Triplicare agenti Frontex arrivando a 30mila”

“Il secondo pilastro della nostra Alleanza è una risposta più incisiva al crimine del traffico di esseri umani. Quando ci siamo incontrati l’ultima volta, mi sono impegnato a rafforzare le risorse che l’Europa investe in questo settore – spiega la presidente della Commissione Ue -. E questo sta accadendo. Europol riceverà più finanziamenti e personale. Il Centro europeo contro il traffico di migranti avrà un ruolo rafforzato, con ufficiali di collegamento nei nostri paesi partner. E proporremo di rafforzare Frontex, triplicando la sua forza di controllo delle frontiere, portandola a 30.000 agenti”.

Von der Leyen: “Ue decide chi entra, non i trafficanti”

“Paesi europei e africani hanno unito le forze, dai Paesi Bassi all’Italia, dal Regno Unito alla Libia, all’Etiopia, solo per citarne alcuni, e molti, molti altri. È stato uno sforzo di squadra globale, ed è questo lo spirito che ci porta qui oggi. Due anni fa, ci siamo impegnati a costruire un’alleanza globale per contrastare il traffico di migranti. E il nostro principio guida qui nell’Unione Europea è che siamo noi europei a decidere chi arriva in Europa e attraversa i nostri confini e in quali circostanze, e non i trafficanti”, afferma la presidente von der Leyen.

Meloni: “Obiettivi coincidono con approccio Italia”

“L’Italia crede fermamente in questa alleanza e la sostiene con fermezza perché i suoi obiettivi coincidono con l’approccio che l’Italia persegue da tempo. Questo approccio richiede la più ampia cooperazione possibile per ottenere risultati concreti, per questo uno dei nostri focus è sempre stato la dimensione esterna. “. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento . “Oggi, ad esempio, il Piano Mattei per l’Africa, un’iniziativa che il governo italiano sta portando avanti, non è più solo un’iniziativa italiana – prosegue la premier -, ma è diventata una strategia europea e internazionale che può contare su sinergie strutturate a vari livelli – una strategia come quella che abbiamo consolidato e ringrazio ancora Ursula von der Leyen per il lavoro che stiamo portando avanti insieme – con il Global Gateway dell’Unione Europea, una cooperazione che vale già oltre 1,2 miliardi di euro e mira a realizzare progetti e investimenti nel continente africano che possano generare uno sviluppo socioeconomico stabile e duraturo. Ma è un impegno che anche l’Italia sta perseguendo con il proprio processo su migrazione e sviluppo a cui molti di voi stanno già contribuendo e che si sta rivelando uno strumento molto efficace per coordinare, ad esempio, gli sforzi collettivi sui rimpatri volontari assistiti”. Cosìalla seconda Conferenza internazionale dell’Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti in corso a Bruxelles.