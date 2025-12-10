Lanzarote, travolto da onda mentre pescava: morto 27enne italiano

Un italiano di 27 anni, residente a Yaiza, sull’isola spagnola di Lanzarote, è morto mentre si trovava ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Doctor José Molina Orosa di Arrecife, dopo essere stato salvato dal mare al largo della costa meridionale dell’isola delle Canarie.

Il giovane è caduto nelle acque dell’oceano Atlantico a Los Charcones mentre pescava, dopo essere stato travolto da un’onda. Un secondo pescatore, anche lui italiano e residente a Yaiza, è stato travolto dalla stessa onda ma è riuscito a tornare a riva nonostante alcune ferite. Lo riporta il sito Canarias7, citando il Consorzio di emergenza dell’isola di Lanzarote. L’incidente è avvenuto alle 15.50 di lunedì. Ieri è stato confermato il decesso del 27enne dal direttore del Consorzio di Emergenza dell’Isola di Lanzarote, Enrique Espinosa.

Non appena è stato lanciato l’allarme, è stata avviata un’operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto risorse aeree, marittime e terrestri. Il giovane disperso è stato localizzato da un elicottero, il cui equipaggio ha effettuato il salvataggio e lo ha portato a riva. È stato rianimato dal personale medico dopo un arresto cardiaco ed è stato poi trasportato in ospedale.