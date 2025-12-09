Ucraina, Zelensky a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV – La diretta

Volodymyr Zelensky questa mattina vedrà Papa Leone XIV. L’incontro è previsto alle ore 9.30 a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio verrà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lunedì il presidente dell’Ucraina è stato impegnato in vertici altrettanto importanti: a Londra con Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederich Merz e a Bruxelles con il segretario generale della Nato Mark Rutte, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
Parlando durante il volo verso Bruxelles per incontrare i funzionari della Nato e dell’Unione Europea, dopo aver conferito con i leader di Regno Unito, Francia e Germania a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le proposte di pace sono in fase di finalizzazione e saranno inviate agli Stati Uniti oggi. “Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra”, ha detto Zelensky, come riporta la Cnn, “penso che il piano sarà pronto domani (oggi, ndr). In serata ne discuteremo di nuovo e lo invieremo agli Stati Uniti”. Il leader ucraino ha aggiunto che il piano di pace iniziale di Trump, composto da 28 punti, criticato perché favoriva la Russia, è stato ridotto a 20 punti. “I punti anti-ucraini sono stati rimossi”, ha precisato Zelensky.
Questa mattina intorno alle 9.30, secondo quanto si apprende, è previsto un incontro tra Papa Leone XIV e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Castel Gandolfo.