Ucraina, Zelensky a Castel Gandolfo da Papa Leone XIV – La diretta

Volodymyr Zelensky questa mattina vedrà Papa Leone XIV. L’incontro è previsto alle ore 9.30 a Castel Gandolfo. Nel pomeriggio verrà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lunedì il presidente dell’Ucraina è stato impegnato in vertici altrettanto importanti: a Londra con Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederich Merz e a Bruxelles con il segretario generale della Nato Mark Rutte, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Вдячний лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції – Емманюелю Макрону та Німеччини – Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок… pic.twitter.com/bs2ns2PWvk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025